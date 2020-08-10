Рейтинг S10 Challenges – мотивация бегать просто сумасшедшая

Александрс Ращевскис:

«Об онлайн-забегах и рейтинге я узнал на самой платформе S10. Присоединился к ним в конце мая на Underground Challenge 10K. В общей сложности я пробежал пять гонок, каждая была особенной и отличалась от остальных. Мне понравились онлайн-эстафеты: командный дух, волнения за товарищей, боязнь накосячить с передачей. Было очень весело.

Специфика рейтинга такова, что, если ты начал показывать определённый уровень результатов, тебе нужно его поддерживать, иначе нахватаешь очков регресса. Но каждую неделю бежать «на все деньги» лично для меня тяжело. Да и вписать такое в тренировочный план очень трудно.

Очень круто, когда онлайн-забег и традиционный старт совпадают по времени и дистанции, но у меня так и не получилось поймать этот момент. По моему мнению, проводить челленджи каждую неделю – это слишком часто. Но, если учесть философию рейтинга, что хороший бегун готов бежать всегда, то это в самый раз.

У меня, к счастью, не было проблем с мотивацией для тренировок, но челленджи всегда заставляют тебя сделать немного больше. В новом сезоне S10 Challenges буду продолжать участвовать. Было бы интересно совмещать челленджи с забегами оффлайн, но, учитывая широкую географию участников рейтинга, такое совмещение очень непростая задача».

Юлия Климова:

«На первый забег S10 Challenges я попала случайно. Поучаствовать в онлайн-забеге в Туле на 5 км мне посоветовал мой тренер Денис Васильев. Он решил использовать челлендж как контрольную тренировку. Там был призовой фонд, и я в него попала, поэтому решила послушать прямой эфир Юрия Строфилова. Вот тогда-то я и узнала всё о рейтинге и системе S10 Challenges.

Потом были забеги на 10 и 21 км. Через две недели объявили онлайн-эстафету, и мой тренер предложил стать частью команды. Это был для меня новый и интересный опыт. Оказалось, что ребята из команды находятся наверху рейтинга и регулярно участвуют во всех челленджах. Именно они мотивировали меня на последующие забеги. Из первого сезона S10 Challenges эстафета стала самым интересным этапом. На ней желание выложиться по полной увеличивается во много раз.

Каждую неделю участвовать в соревнованиях для меня нелегко, поэтому перед финальным стартом я устроила себе выходной. Думаю, что онлайн-забег раз в две недели для меня самый оптимальный вариант.

Во время пандемии челленджи оказались очень кстати. Для меня было большой проблемой заставить себя бегать темповые работы в отсутствии обычных стартов. А здесь всё по-настоящему: правила, протоколы и даже призы. Всё это очень мотивирует. В следующем сезоне я обязательно продолжу участвовать в S10 Challenges».

Фото: S10 Challenges

Егор Блажеев:

«Я уже больше двух лет тренируюсь у Дежурного тренера на платформе S10.run. О самой платформе я узнал через Facebook Юры Строфилова. Поэтому можно сказать, что возникновение S10 Challenges проходило на моих глазах.

Мне кажется, что проводить онлайн-забег каждую неделю, слишком часто. Оптимальным решением было бы сделать один старт в две недели. Так соревнования отлично вписались бы в мой тренировочный процесс.

Очень нравится разнообразие форматов: онлайн-эстафета, случайная дистанция, и другие. Сложно из них выделить что-то особенное. Но лично для меня одним из самых сложных был челлендж 3+10, который проводился в два этапа за один день.

Считаю, что идеальным вариантом было бы совмещать челленджи с забегами оффлайн. И я обязательно продолжу участвовать в рейтинге S10 Challenges в следующем сезоне, так как это дополнительный интересный мотиватор».

Николай Мутовин:

«Узнал о проведении S10 Challenges сразу же, так как являюсь тренером S10.run и сам постоянно тренируюсь на платформе. Поэтому бегал с самого начала и участвовал во всех 11 онлайн-забегах.

Сложность каждого челленджа – в его дистанции. Если это 2, 3 или 5 км – то после них быстро восстанавливаешься. Если это 10, 15 или 21 км – то после такой дистанции сложно быстро восстановиться. После полумарафона желательно отдохнуть две недели, а не бежать очередной челлендж.

Самый зажигательный онлайн-забег для меня – это эстафета 4х10,55 км. Правда, нашей команде пришлось её два раза перебегать из-за технических и человеческих просчётов. Но благодаря S10 Challenges мотивация бегать просто сумасшедшая, тренироваться было интересно как никогда. План тренировок пришлось корректировать и перестраивать, но так даже лучше.

Обязательно буду участвовать в новом сезоне, затянуло. Интересно будет совмещать следующие онлайн-забеги с обычными стартами, главное, чтобы не получилось, как сейчас у меня с «Северной столицей» – два полумарафона через неделю. И хорошо бы организовать забег оффлайн для участников S10 Challenges, скажем, в конце года. Было бы весело провести итоговый старт!»

Кирилл Шелованов:

«Про S10 Challenges я узнал от своего тренера Дениса Васильева. Был май, разгар карантина, отменялись старты, закрывались стадионы. А мне нужно было как раз бежать контрольный бег на 5 и 10 км. Тогда тренер попробовал добавить соревновательный элемент в мой бег. Хотя мы оба тогда не понимали, насколько это может мотивировать.

Когда после онлайн-забега на 5 км я услышал в эфире, что я попал на третье место и получаю приз «Газпром-РусВело», я не поверил и подумал, что тут где-то ошибка, такого не может быть. Я привык быть в забегах всегда в середине протокола. Семья поверила только когда из Ломбардии приехала посылка – экипировка уровня команды про-тура (любовь к велоспорту отдельная история из детства).

Дальше бежал все челленджи, следил за всеми новостями, читал все правила. По ходу сезона набирал форму. Вышло так, что на каждой дистанции я ставил личники. Четыре раза бежал дистанцию 10 км – четыре раза улучшал своё время!

Самой интересной для меня однозначно стала дистанция 3+10 км в один день. Я такого никогда не делал, тренер тоже. Как пойдёт, никто не знал. После этой гонки я почувствовал прирост формы: пульс один, а темп стал на нём выше. Совпадение? Не думаю!

Благодаря S10 Challenges пандемия теперь ассоциируется с положительными эмоциями. У меня никогда не было такой частоты стартов и я никогда ничего не выигрывал в беге. В следующем сезоне точно буду участвовать, но понимаю, что будет гораздо сложнее. Вечно расти не выйдет, но буду бежать и упираться. Без боя не сдамся. Большое спасибо платформе S10.run и Юрию Строфилову за такой крутой проект».