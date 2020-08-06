  • 6 Август 2020
USD 06.08.2020 73.2806 +-0.1000
USD ММВБ 00:05 73.6250  
EUR 06.08.2020 86.6250 +0.1239
EUR ММВБ 00:05 86.8650  
Нефть($) 05.08.2020 45.24 +1.85
Нефть(p) 05.08.2020 3315.21 +131.23

Новый сезон S10 Challenges начнётся с онлайн-забега от «ЭФКО» на 5 км

Автор:

Темы дня

Все участники получат баллы рейтинга, а победителей ждут крутые призы от Группы компаний «ЭФКО».

15-16 августа состоится онлайн-забег на 5 км. Спонсором гонки выступит одна из крупнейших агропромышленных компаний страны – «ЭФКО». Все участники соревнований получат официальные дипломы, а победителям приготовлены ценные призы. Для участия нужно лишь зарегистрироваться по ссылке – https://s10.run/efko5k и настроить сервис Strava на своих гаджетах.

В онлайн-забеге поучаствуют и сами сотрудники «ЭФКО». Для них и победителей летнего сезона S10 Challenges будет организован оффлайн-забег в штаб-квартире агропромышленного гиганта в посёлке Алексеевка Белгородской области.

Шесть лучших бегунов посмотрят на производство продуктов питания, побывают внутри Инновационного центра «Бирюч» с 12 лабораториями, узнают о высокой пищевой науке и продегустируют передовые разработки. В общем, научатся разбираться в том, что написано на этикетках продуктов и заглянут в будущее еды.

Онлайн-забеги были спасением для бегунов во время жёстких ограничений, а теперь превратились в главный тренд 2020 года. Начните бегать с «ЭФКО», это реальный шанс присоединиться к беговому сообществу прямо сейчас. Любой новичок может участвовать в S10 Challenges и зарабатывать баллы в общем рейтинге. В рамках него можно отслеживать свой прогресс, а также получать заслуженные награды и возможность попасть на классные мероприятия.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия
    21.07.20
    Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек
    21.07.20
    Артём Дзюба в этом сезоне чаще всех попадал в офсайды

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram