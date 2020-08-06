Новый сезон S10 Challenges начнётся с онлайн-забега от «ЭФКО» на 5 км

15-16 августа состоится онлайн-забег на 5 км. Спонсором гонки выступит одна из крупнейших агропромышленных компаний страны – «ЭФКО». Все участники соревнований получат официальные дипломы, а победителям приготовлены ценные призы. Для участия нужно лишь зарегистрироваться по ссылке – https://s10.run/efko5k и настроить сервис Strava на своих гаджетах.

В онлайн-забеге поучаствуют и сами сотрудники «ЭФКО». Для них и победителей летнего сезона S10 Challenges будет организован оффлайн-забег в штаб-квартире агропромышленного гиганта в посёлке Алексеевка Белгородской области.

Шесть лучших бегунов посмотрят на производство продуктов питания, побывают внутри Инновационного центра «Бирюч» с 12 лабораториями, узнают о высокой пищевой науке и продегустируют передовые разработки. В общем, научатся разбираться в том, что написано на этикетках продуктов и заглянут в будущее еды.

Онлайн-забеги были спасением для бегунов во время жёстких ограничений, а теперь превратились в главный тренд 2020 года. Начните бегать с «ЭФКО», это реальный шанс присоединиться к беговому сообществу прямо сейчас. Любой новичок может участвовать в S10 Challenges и зарабатывать баллы в общем рейтинге. В рамках него можно отслеживать свой прогресс, а также получать заслуженные награды и возможность попасть на классные мероприятия.