Reebok: от небольшого городка на севере Англии до мирового господства

Сначала пара гвоздей, затем победители марафонов

Конец XIX века, а конкретно – 1895 год. В небольшом городке Болтон на севере Англии существовал небольшой клуб любителей бега «Примроуз Харриерз». Членом этого клуба и большим поклонником данного вида спорта был Джозеф Уильям Фостер. По профессии он был сапожник, что навело его на мысль о том, чтобы самому изготовить себе спортивную обувь, ведь на тот момент никто ничего подобного не делал.

И вот, на свет появляются первые беговые шипованные туфли «Фостер», а по сути Джозеф прибил несколько гвоздей к своим ботинкам. Именно эта обувь стала самым первым прототипом современной беговой обуви. В этом же году он основал компанию «J. 'W. Foster & Co». В итоге спустя девять лет, в 1904 году, в Глазго бегун Альфред Шрабб выиграл забег на 10 миль с новым невиданным тогда мировым рекордом. На ногах у победителя были кроссовки фирмы «J. 'W. Foster & Co», основанной Джозефом Фостером.

Фото: salereebok.top

Беговые туфли изготавливались вручную на фабрике, которая называлась «Олимпийские мастерские». Главной инновацией компании стала разработка обуви для конкретного вида бега: для барьерного бега на пяточной части были предусмотрены шипы; для бега по пересеченной местности – ремешки для поддержки голеностопного сустава и так далее. Фостер также придумал и ввел первую измерительную таблицу и размерную шкалу. Спортсмены присылали ему контур своей стопы с указанием произведенных обмеров. До этого обязательным было присутствие заказчика для снятия мерок.

Успех к компании «J. 'W. Foster & Sons» пришел быстро, уже в 1925 году спортсмены использовали шипованные кроссовки «изготовленные вручную «стариной Джо» и его искусными мастерами, которые могли сделать отлично туфли и хорошо понимали, что необходимо каждому спортсмену».

Фото: GEARSMOUT.NET

Газель с острыми рогами

В 1933 году Джозефа Фостера не стало. Его дело продолжили сыновья, которые расширили компанию и укрепили ее ведущие позиции в Великобритании.

Помимо обуви для бега «J. 'W. Foster & Sons» начала изготавливать обувь для бокса, хоккея, регби, спортивной ходьбы и футбола. Также появилась коллекция обуви для велосипедистов, в которой выступал рекордсмен мира Грег Хэррис.

В 1958 году внуки основателя, Джозеф и Джефри запускают в производство новую модель спортивной обуви «Mercury». В следующем году компанию переименовали в Reebok. Это слово Джо нашел в словаре, выигранным им еще в детстве на одном из соревнований. Оригинальное написание «rhebok» на языке африкаанс означало «африканская антилопа» или «газель с острыми рогами». В 1960 году к названию было прибавлено слово «International», показывающее и доказывающее, что брэнду удалось выйти за пределы британского рынка.

В 1979 году на Международной промышленной выставке в Чикаго с владельцами компании познакомился Пол Файерман, американский торговец туристическим снаряжением. Вскоре он подписал дистрибьюторское соглашение с Джо Фостером и получил право представления товаров фирмы Reebok в США. А в 1985 году Файерман выкупил европейскую часть компании Reebok International и объединил ее с американской Reebok International Ltd. Компания перестает быть частной и становится акционерной.

Российское подразделение Reebok Russia появилось только после распада СССР, в 1991 году. Был подписан контракт между Российским Олимпийским комитетом и Reebok International, компания стала выступать генеральным спонсором комитета.

В 2006 году корпорация Adidas полностью поглотила Reebok. Председатель правления Adidas Герберт Хайнер прокомментировал это событие так: «Мы получим такое присутствие на рынке, какого не имели никогда. Позиция Reebok чрезвычайно сильна во всех американских видах спорта. Adidas же хорошо распространен благодаря FIFA, Чемпионату мира по футболу, Европейской лиге чемпионов и Олимпийским играм».

По итогам сделки объединенная компания догнала на американском рынке Nike. Сейчас производственные подразделения компании, которые специализируются на создании комфортной и удобной обуви, имеются в 15 странах мира, а спортивная одежда производится в еще больших масштабах – Reebok имеет филиалы в 50 странах мира.

Фото: pinterest.com

Инновационные Pump и Freestyle

В истории успеха Reebok было много интересных моментов, так, в 1982 году компания быстро отреагировала на быстро растущее увлечение женщин США аэробикой и представила на рынке модель кроссовок Freestyle. Обувь также отличал яркий цвет – помимо традиционных черного и белого цветов в линейке присутствовали модели красной, синей, и желтой расцветки.

Успех модели превзошел все возможные ожидания. Пол Файерман этим не ограничился и ввел новации в области коммерции, посылая своих агентов в спортивные залы, где каждому инструктору была подарена пара кроссовок. Помимо рекламы инструктор еще получал процент от продаж. Именно эти два важных решения позволили Полу Файерману впоследствии выкупить компанию у внуков Фостера.

В 1989 году компания Reebok представила на рынке инновационную систему подкачки Pump с воздушными камерами, расположенными в различных частях кроссовка. В язычок обуви вставлялся небольшой шарик из латекса. При его нажатии в воздушные камеры нагнетался воздух, что обеспечивало гармоничную «подстройку» кроссовка под индивидуальную особенность стопы. Модели Pump и Freestyle до сих пор выпускаются и имеют хороший спрос.

Шакира, Оксимирон и феминистки

Многие помнят большой скандал с моделью кроссовок EasyTone, которую продвигала певица Шакира. Видео с Шакирой, танцующей в кроссовках Reebok на песке, крутилось по многим телеканалам мира и стало одним из самых известных рекламных роликов компании. Реклама говорила о том, что специфика строения обуви помогает держать в тонусе мышцы и способствует приданию хорошей формы. Но многие женщины-потребители стали жаловаться, что улучшения форм тела не происходит, и в результате этого компании пришлось оплатить компенсацию в 25 млн долларов США.

Шакира и EasyTone

Видео: Karim Haider / YouTube

В 2001 году Reebok становится партнером и спонсором Национальной Баскетбольной Ассоциации (NBA) и получает права на разработку продукции. Начиная с 2004 года, компания обладает исключительными правами на разработку и поставку экипировки для всех команд NBA. С 2005 года компания становится производителем экипировки для Национальной Хоккейной Лиги (NHL). C лета 2010 года лицом рекламной компании являлся баскетболист Джон Уолл, получивший за пятилетний контракт 25 млн долларов США. В России с 2016 года амбассадором Reebok Classic является популярный репер Оксимирон.

Последняя мировая рекламная компания Reebok называется Be more human и направлена на женщин. Среди ее слоганов «Никогда не извиняйся за то, что ты сильная», «Неудачи — это топливо для будущих побед», «Не привилегии решают, кто может быть сильным» и так далее. В рекламе Reebok снимались актрисы Галь Гадот и Натали Эммануэль, модель Джиджи Хадид, чемпионка мира по кросс-фиту Катрин Дэвидсдоттир, пауэрлифтер Шэннон Ким Вагнер и другие женщины.

Актриса Галь Гадот, известная по фильму «Чудо-женщина»

Видео: Reebok / YouTube

Российский вариант этой рекламной компании был направлен на то, чтобы показать женщин, занимающихся видами спорта, которые традиционно считаются мужскими. С этой целью в инстаграме Reebok под хештегом #НИВКАКИЕРАМКИ были опубликованы рекламные фото борца ММА Юстыны Грачык и чемпионки Европы по спортивной борьбе Анжелики Пиляевой и создательницу телеграм-канала «Женская власть» феминистки Залины Маршенкуловой.

Последняя стала соавтором идеи и слоганов: «Не вписываюсь ни в какие рамки», «Мое тело – мое дело», «Я не договорила», «Дочь маминой подруги», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и других. Ее фотография в истраграме была оснащена рекламным слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», подаваемым как феминистский.

Залина Маршенкулова

Фото: vc.ru

Слоган оказался слишком вызывающим для пользователей сети и через несколько часов эту фотографию удалили. Позже она вернулась уже с более спокойным заявлением «Не вписываюсь ни в какие рамки». Залина Маршенкулова написала в своем телеграм-канале: «Слушайте, той части мужской аудитории, которая уже почему-то обиделась на открытки – вы мне постоянно говорите – «а че вы бабы обижаетесь на рекламу «похудей и насоси на айфон» – это же шутка! Вы тоже научитесь шутить в ответ! Мы посмеемся». Ну как видите, мы научились. Спасибо за совет!»

Впоследствии ведущий специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст объявил о своем увольнении. Он пытался объяснить, что у создателей рекламы не было намерения никого оскорбить, но критики не восприняли всерьез его объяснения. Голофаст заявил журналистам, «компания не уважает себя, а я себя уважаю и готов отвечать за то, что сделал. Мне мерзко было видеть реакцию на кампанию, хотя несложно было повести себя достойно: собрать пресс-конференцию, позвать Залину и объяснить людям, что имелось в виду».