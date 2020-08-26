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Пётр Хохряков: Дежурный тренер S10.run дал систему, мотивацию

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© Фото: из личного архива

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Пётр Хохряков занимается с Дежурным тренером S10.run с апреля 2020 года. Он рассказал о том, как отношения с бегом вышли на качественно новый уровень – от «носился, как дурак» до осознанных приятных тренировок.

«Никогда не занимался никаким спортом, но идея бега нравилась всегда. Много лет предпринимал вялые попытки начать, но всегда это были какие-то случайные всплески, которые быстро пропадали.Носился, как дурак. Чем длиннее маршрут, тем круче. Так мне казалось. Быстро уставал, мотивация падала моментально, никак не мог втянуться.

Больше получаса бегать не получалось – и надоедало, и выдыхался. Потом всё же смирился с тем, что бежать – не значит сверкать пятками на зависть пешеходам, научился бегать медленно и следить за пульсом. Оказалось, что бежать можно очень долго и далеко, и это не скучно.

До знакомства с платформой S10.run никогда не участвовал в официальных стартах, казалось, что всё это мне не нужно, старты эти все, медальки, результаты, но выяснил, что это не так. Теперь гуглю, читаю, мечтаю.

Узнал о системе онлайн-тренировок S10.run так. Послушал выпуск подкаста «Будет сделано!» с Юрием Строфиловым. Пошёл и зарегистрировался.

Дежурный тренер – самый простой вариант для новичка. Команда тренеров, которая работает на тебя по сходной цене. Все исключительно удобно. Именно тот формат, который мне идеально подходит на данном этапе. Ещё бы приложение сделать!

Теперь отношения с бегом вышли на качественно новый уровень. Дежурный тренер дал систему, мотивацию, а самое главное – избавил от необходимости думать, что бежать сегодня. «Тренер сказал – я сделал», – моя формула взаимоотношений. Просто смотрю задание и бегу. И не надо думать о том, в чём пока ничего не смыслю, можно сосредоточиться на моменте, это полезнее.

Фото: из личного архива
 

Сейчас бегаю шесть раз в неделю, в понедельник – выходной. Так как никогда не тренировался, все тренировки в новинку, все классные.

Снег и дождь? Да, пожалуйста! Так только веселее. Хотя, бывает, сложно заставить себя выбежать в дождь, но всякий раз, выбежав, понимаю, что это просто мой мозг опять пытался остаться там, где ему все привычно и комфортно. Тут главное не попасться на его гнусные уловки, потому что под дождём бегать прекрасно.

Если планирую остаться ночевать не дома, всегда беру с собой всё для бега, чтобы наутро нарисовать в страве новую загогулину. Это особое удовольствие.

Недавно пробежал полумарафон. Цель была выбежать из 1:40. Цель достиг, обогнал себя на 4 минуты, которые были парой месяцев ранее на онлайн-забеге S10 Challenges.

Бежал в 10 вечера после работы у себя по району. Было радостное предвкушение, что вот сейчас после работы ещё и полумарафон махану, ах какой я молодец! План на гонку от Дежурного тренера состоял в том, чтобы первую половину бежать с определённой скоростью, а на второй половине поднажать. Ну, я бежал, а потом поднажал.

Думаю, что тренер составил чуть щадящий план, потому как не было такого, чтобы прямо тяжело стало, а потом отпустило и полегчало. Бежал, всё время увеличивая скорость, но на последних километрах понял, что быстрее уже не могу на этом уровне тренированности, а ещё немного пробежать могу.

Результат полумарафона 1:39:41. Доволен! Именно его я себе в план и ставил, именно к нему тренер меня привёл».

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