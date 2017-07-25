Переходи в «СпортРежим»: ECOS предлагает товары для спорта, туризма и отдыха

Торговая марка «ECOS» существует с 2010 года. Она включает в себя широкую линейку товаров для спорта и отдыха, отвечающих различным требованиям покупателей от начинающих до профессионалов своего дела.

«Мы не боимся экспериментировать и постоянно ищем новые решения для создания продуктов помогающих комфортно заниматься спортом и отдыхать», - говорят в «ECOS».



В ассортименте ТМ «ECOS» - товары для спорта: палки для скандинавской ходьбы, батуты, велоаксессуары, ролики, самокаты, скейты, бадминтон, теннис, мячи, бокс, коньки, лыжи, перчатки мячи для фитнесса. Кроме того, широк ассортимент товаров для туризма: спальные мешки, палатки, лавинные лопаты, походная посуда, трекинговые палки, многофункциональные ножи. Также у «ECOS» можно найти товары для отдыха и рыбалки: кемпинговая мебель, гамаки, садовые зонты, шатры, решетки и жаровни для барбекю, термосумки, элементы холода, термобоксы, коврики для пикника, пляжные коврики и зонты.

Единственным дистрибьютором бренда «ECOS» в Петербурге является оптово-розничный магазин «СпортРежим» (sportregime.ru).

Помимо реализации и оттачивания качества своей продукции, компания занимается продвижением и популяризацией таких видов спорта и фитнеса, как скандинавская ходьба, кроссфит, единоборства. «СпортРежим» сотрудничает со спортивными магазинами, фитнес-клубами, школами скандинавской ходьбы, аптечными сетями, туристическими клубами и многими другими.