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Как установить свой новый спортивный рекорд без дополнительных тренировок?

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© Фото: moretansocks.com

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Компания MORETAN — производитель спортивных носков из Санкт-Петербурга, который активно поддерживает спортсменов и становится частью все большего числа спортивных событий Северной столицы, Ленинградской области и других городов России.

Команда проекта собрала в себе профессионалов из разных областей, что позволяет достичь одну из главных целей — создание экипировки, которая обеспечит спортсмену не только поддержку и комфорт, но также станет настоящим инструментом для достижения своего лучшего результата.

Носки для всех видов спорта MORETAN — это продукт, который создается при участии опытных технологов на оборудовании мирового уровня, вяжется из высокотехнологичного волокна. Образцы пряжи для носков были собраны у лучших поставщиков со всего мира и были протестированы с целью поиска той единственной, которая будет соответствовать всем требованиям качества, установленным компанией. Готовые модели носков проходят испытание в реальных условиях профессиональными атлетами, лучшими в своем направлении, которые проводят на стадионе, корте, трассе или же горном склоне большую часть жизни. Все замечания и наблюдения спортсменов учитываются, и модель претерпевает доработки и изменения буквально в реальном времени, чтоб выйти в свет доведенной до совершенства.

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Каждый из тех, кто причастен к спорту, понимает: при физических нагрузках для ног важна не только обувь. Для обеспечения благоприятной среды большую роль играют и спортивные носки: они обеспечивают ту прослойку между кроссовкой и стопой, которая поддерживает воздухообмен и защищает ногу от травм и мозолей. MORETAN изначально ориентируется на самые различные виды спорта: носки — это очень важный элемент экипировки, они делают большой вклад в общее состояние спортсмена на тренировках и соревнованиях, поэтому по пальцам одной руки можно пересчитать спортсменов, которым спортивные носки не понадобятся (плавание, например). Для остальных же — велосипедистов, лыжников, бегунов и многих других — этот нюанс будет играть очень большую роль.

На дистанции соревнования любого вида очень важно быть уверенным в каждом элементе экипировки. Необходимо, чтобы носки справлялись с повышенной температурой и влажностью — все-таки от потоотделения при интенсивных занятиях спортом никуда не деться — потому нужно, чтобы спортивные носки отводили влагу и обеспечивали доступ воздуха к коже.   

Вот к чему пришли разработчики носков MORETAN: все модели имеют защитные щитки по краям стопы, чтобы предотвратить появление мозолей; они надежно фиксируют голеностопный сустав как самую уязвимую и подвижную часть ноги; они устанавливают комфортный микроклимат (актуально и для зимних, и для летних моделей). Материал обеспечивает непрерывную вентиляцию, оставляя кожу сухой, и имеет антибактериальное покрытие. А в результате мы получаем отсутствие неприятного запаха — очень приятный бонус в отношении любых носков, а особенно спортивных, которые по долгу службы связаны с постоянным потоотделением.

Команда MORETAN взяла своим слоганом фразу: «Финиш — это только начало». В этом как раз и состоит философия компании: сопровождать спортсмена на каждом забеге, каждом спуске, каждом этапе его развития и пути и вместе с ним переходить к новым достижениям.

Команда MORETAN желает всем спортсменам легких стартов и коллекцию разнообразных медалей! 

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