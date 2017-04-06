  • 6 Апрель 2017
USD 07.04.2017 56.4369 +0.5429
USD ММВБ 14:17 56.38500  
EUR 07.04.2017 60.0827 +0.3879
EUR ММВБ 14:17 60.1940  
Нефть($) 06.04.2017 54.13 0.28
Нефть(p) 06.04.2017 3054.93 +45.04

Льготная регистрация на Цвелодубовский трейл действует последний день

Автор:


© Фото: vk.com/vsenastart

Темы дня

Кросс по пересеченной местности Цвелодубовский трейл состоится 8 мая.

В четверг, 6 апреля, действует последний день льготной регистрации на кросс по пересеченной местности - Цвелодубовский трейл. 

Забег по лесным дорогам и тропинкам, организованный клубом «Все на старт», состоится 8 мая в поселке Цвелодубово - база Голубое озеро.

Для участников будет организована размеченная трасса, питание на трассе и на финише, выдан стартовый номер, при необходимости - оказана медицинская помощь. Закончившим забег обеспечат место и время в протоколе, диплом в электронном виде, а также наградят медалью. 

Соревнования проводятся на двух дистанциях, основная - 20 км, короткая - 10 км. Точная информация по трассе, а также трек появятся не позднее недели до старта.

Для участников 1958-1999 годов рождения при заявке до 7 апреля участие в трейле обойдется в 800 рублей, для участников 1957 года рождения и старше - в тысячу рублей. При регистрации позже участие будет стоит 1000 рублей и 600 рублей соответственно, а в день мероприятия забег обойдется в 1500 и 1000 рублей. 

Подробнее прочесть о соревнованиях и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте клуба.

Возрастные группы участников на 20 км:

• М21 - мужчины 1978-1999 г.р.

• М40 - мужчины 1968-1977 г.р.

• М50 – мужчины 1958-1967 г.р.

• М60 – мужчины 1957 г.р. и старше

• Ж21 – женщины 1978-1999 г.р.

• Ж40 – женщины 1968-1977 г.р.

• Ж50 – женщины 1967 г.р. и старше

Возрастные группы участников на 10 км:

• М17 – юноши 2000 - 2001 г.р.

• М15 – мальчики 2002-2003 г.р.

• М – мужчины 1999 г.р. и старше

• Ж17 – девушки 2000-2001 г.р.

• Ж15 – девушки 2002-2003 г.р

• Ж – женщины 1999 г.р и старше

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm