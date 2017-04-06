Льготная регистрация на Цвелодубовский трейл действует последний день

В четверг, 6 апреля, действует последний день льготной регистрации на кросс по пересеченной местности - Цвелодубовский трейл.
Забег по лесным дорогам и тропинкам, организованный клубом «Все на старт», состоится 8 мая в поселке Цвелодубово - база Голубое озеро.
Для участников будет организована размеченная трасса, питание на трассе и на финише, выдан стартовый номер, при необходимости - оказана медицинская помощь. Закончившим забег обеспечат место и время в протоколе, диплом в электронном виде, а также наградят медалью.
Соревнования проводятся на двух дистанциях, основная - 20 км, короткая - 10 км. Точная информация по трассе, а также трек появятся не позднее недели до старта.
Для участников 1958-1999 годов рождения при заявке до 7 апреля участие в трейле обойдется в 800 рублей, для участников 1957 года рождения и старше - в тысячу рублей. При регистрации позже участие будет стоит 1000 рублей и 600 рублей соответственно, а в день мероприятия забег обойдется в 1500 и 1000 рублей.
Подробнее прочесть о соревнованиях и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте клуба.
|
Возрастные группы участников на 20 км:
• М21 - мужчины 1978-1999 г.р.
• М40 - мужчины 1968-1977 г.р.
• М50 – мужчины 1958-1967 г.р.
• М60 – мужчины 1957 г.р. и старше
• Ж21 – женщины 1978-1999 г.р.
• Ж40 – женщины 1968-1977 г.р.
• Ж50 – женщины 1967 г.р. и старше
|
Возрастные группы участников на 10 км:
• М17 – юноши 2000 - 2001 г.р.
• М15 – мальчики 2002-2003 г.р.
• М – мужчины 1999 г.р. и старше
• Ж17 – девушки 2000-2001 г.р.
• Ж15 – девушки 2002-2003 г.р
• Ж – женщины 1999 г.р и старше