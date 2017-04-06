Льготная регистрация на Цвелодубовский трейл действует последний день

В четверг, 6 апреля, действует последний день льготной регистрации на кросс по пересеченной местности - Цвелодубовский трейл.

Забег по лесным дорогам и тропинкам, организованный клубом «Все на старт», состоится 8 мая в поселке Цвелодубово - база Голубое озеро.

Для участников будет организована размеченная трасса, питание на трассе и на финише, выдан стартовый номер, при необходимости - оказана медицинская помощь. Закончившим забег обеспечат место и время в протоколе, диплом в электронном виде, а также наградят медалью.

Соревнования проводятся на двух дистанциях, основная - 20 км, короткая - 10 км. Точная информация по трассе, а также трек появятся не позднее недели до старта.

Для участников 1958-1999 годов рождения при заявке до 7 апреля участие в трейле обойдется в 800 рублей, для участников 1957 года рождения и старше - в тысячу рублей. При регистрации позже участие будет стоит 1000 рублей и 600 рублей соответственно, а в день мероприятия забег обойдется в 1500 и 1000 рублей.

Подробнее прочесть о соревнованиях и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте клуба.