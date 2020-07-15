S10 Challenges: регистрируйся, бегай и получай реальные призы

Платформа S10.run устраивает бесплатные онлайн-забеги, в которых участвуют сотни спортсменов из разных уголком мира. После каждого соревнования каждому бегуну начисляются баллы. Протокол формируется автоматически и анализируется с помощью искусственного интеллекта.

Общий рейтинг оценивает не абсолютные показатели бегунов, а их качественные результаты и общий прогресс. В зависимости от успехов и стабильности выставляются соответствующие коэффициенты. После неудачных выступлений рейтинг снижается. Таким образом составляется список не самых быстрых, а стабильно хороших бегунов. Это могут быть как профессионалы, так и новички, которые быстро прогрессируют.

В начале августа будет составлен промежуточный рейтинг победителей. S10 Challenges решила поддержать компания «ЭФКО» – благодаря этому первые шесть мест разделят призовой фонд в 100 тыс. рублей. Они также получат приглашение на беговые мини-сборы в середине августа. Кэмп будет организован в самом «сердце» компании «ЭФКО» – Инновационном центре Бирюч недалеко от города Алексеевка Белгородской области, где расположено одно из основных производств компании.

Участников сборов ждут занятия с тренерами, экскурсии, лекции: про бег, не про бег, про пищевые технологии, про будущее еды. В Алексеевке организованы идеальные условия для жилья, питания, лекций и тренировок спортсменов. Кэмп завершится настоящим забегом на 5 км с отличными призами.

У всех любителей бега в запасе достаточно времени, чтобы зарегистрироваться на платформе S10.run и принять участие в онлайн-забегах. По ссылке вся информация о платформе и следующих гонках – https://s10.run

Реальные шансы попасть на верхние строчки рейтинга есть у каждого. А это возможность стать частью новой российской лёгкой атлетики, которая ценит не только яркие максимальные результаты, но и медленный ежедневный прогресс.