Положительный стресс для организма: почему онлайн-забеги это круто

Победитель среди женщин – Алла Сидорова, Мытищи:

«Я занимаюсь лёгкой атлетикой 12 лет, имею разряд КМС от 800 м до полумарафона. Изначально я бегала 800-1500 м, изредка тренер в качестве тренировки ставил на 3000 м, по юниорам на Первенстве России была четвёртой именно на 3000 метров. Когда я бегала средние дистанции, выступала за город Екатеринбург, была многократным призёром Свердловской области и Уральского федерального округа.

Три года назад поняла, что моей сильной стороной является выносливость. Самым лучшим результатом для себя считаю 10 км – 34.30 (выполнен в 2019 году). На дистанции 1500 личный рекорд 4.21,3.

На полумарафон я выходила всего пару раз, и то используя эту дистанцию в качестве подготовки. В 2018 я бежала 1:19.30 в Екатеринбурге. Для меня онлайн-соревнования в новинку. Когда ты бежишь на соревнованиях со всеми, то ты сразу знаешь, на что ты бежишь, и на финише знаешь своё итоговое место, а тут пришлось поволноваться, ещё и ждать до конца дня, чтобы никто не обогнал.

Конечно, такие мероприятия помогают в тренировочном процессе, заставляют более качественно выполнять тренировки и держать себя в форме, не расслабляясь».

Фото: из личного архива Аллы Сидоровой

Второе место заняла Карина Хельман-Сороченкова из Латвии:

«Мой первый забег состоялся 28 февраля 2011 года. Это значит, что я бегаю уже более 9 лет. Я участвовала в Берлинском марафоне в 2018 году с результатом 2:45.02 и в марафоне во Франкфурте в 2019 году – 2:36.20, что является моим личным рекордом на данный момент.

На полумарафоне мой личник – 1:16.10, который я пробежала в одном из моих родных городов – Валмиере осенью 2019 года. В 2019 году я также участвовала в командном чемпионате Европы в Вараждине. Там я установила свой личный рекорд на дистанции в 5000 м – 16.19. А этой зимой на национальных чемпионатах я пробежала 3000 м (в помещении) в 9.41,41.

Мне понравилось участвовать в онлайн-забеге, и я хотела бы продолжить эту практику. Это интересно, потому что ты никогда не знаешь, какими будут твои оппоненты и как быстро они будут бегать. Я думаю, что онлайн-соревнования – это хороший способ проверить себя и свою форму, пока нет реальных соревнований. Планирую подписаться на следующую онлайн-гонку уже сегодня».

Фото: Instagram / @k.helmane_s

Третье место у Юлии Рыженковой из Белгорода:

«С 2001 года я занимаюсь спортивным ориентированием (МС, серебряный призёр ЧР, победитель КР, чемпионка ЦФО, области). В 2014 году пробежала марафон. Получилось 3:06.46. С этого момента начала бегать различные пробеги. В 2017 на «Белых ночах» в Петербурге пробежала 2:58 и решила, что хочу получить МС по лёгкой атлетике в марафоне. Нашла тренера и спустя 4 месяца в Волгограде (ЧР по марафонскому бегу) выполнила мастерский норматив. Сейчас имею 2:43.16.

ЭФКО был моим первым онлайн-забегом. Мне понравилось. Не всегда на тренировке заставишь себя выложиться по полной, а тут конкуренция, пусть и заочная. Планирую снова принять участие в марафоне «Белые ночи», но точно ещё не решила. Эти забеги помогают разгрузиться, выплеснуть эмоции, получить положительный стресс для организма».

Фото: Instagram / @ryjankova

Среди мужчин победил Дмитрий Серёгин из Латвии:

«Занимаюсь бегом в общей сложности 15 лет. Мастер спорта (10 км/полумарфон/марафон), рекордсмен Латвии на 10 км шоссе (результат – 29:10), многократный чемпион Латвии и Прибалтики, участник Чемпионатов мира и Европы.

Мысль поучаствовать в полумарафоне ЭФКО у меня появилась в первый же день после анонса. Я работаю на платформе S10.run тренером и очень внимательно слежу за всеми событиями, челленджами и забегами. Очень рад, что есть возможность участвовать. Это не первый такой забег, их было уже три за последний месяц. Две недели назад вильнюсский полумарафон и три недели назад полумарафон латвийского университета. На них результат был 67-68 минут.

Я знал, что у полумарафона ЭФКО более широкая аудитория, участвовали бегуны со всего СНГ и других стран мира. Я понимал, что предыдущий результат нужно улучшать. Я себя настраивал на 65-66 минут. Изначально цель была бежать намного быстрее 70 минут, с которой я справился.

У нас в Латвии был достаточно мягкий локдаун. Конечно, были закрыты спортивные базы и стадионы, а все мероприятия отменены. Групповые тренировки запрещены, даже вдвоём. Только индивидуальные тренировки с дистанцией в два метра. Индивидуальные тренировки никак не ограничивали, можно было заниматься в любое время и в любом количестве.

Знаю, что многие бегуны столкнулись с проблемой мотивации. Они не видят света в конце тоннеля. Многим кажется, что в этом году вообще не будет соревнований. Они задаются вопросом: к чему готовиться и нужно ли вообще готовиться? Я себя с первых дней настраивал на то, что это всё когда-то закончится и произойдёт достаточно резко. Вполне возможно, что времени для раскачки не будет. И если запустить тренировки и перейти на режим поддержания формы, то потом будет очень тяжело входить обратно в форму. Забеги будут уже на горизонте, а ты такой вот разобранный. Форма теряется намного быстрее, чем набирается».

Фото: Instagram / @dmitrijs.serjogins

Сергей Попов из Воронежа занял второе место:

«Заниматься спортом начал с 12 лет (сейчас мне 31). В то время мой старший брат уже занимался лёгкой атлетикой, и его тренер позвал меня поиграть в зале в футбол. Вот уже 19 лет играю.

За всё это время участвовал в различных забегах, начиная от областных и заканчивая Чемпионатом Европы по кроссу. Было много и побед, и неудач, но самой запоминающейся является победа на третьем беговом марафоне «От сердца к сердцу» в Грозном. Там за 1 место давали машину (Hyundai Solaris), и собралась очень сильная компания, почти вся элита российского спорта. Я являюсь мастером спорта России, Чемпионом России в эстафете, победителем России в кроссе, пятикратным чемпионом Кубка России, многократным призёром Первенств России и Чемпионатов России.

Личные рекорды: 1500 м – 3.45,02; 3000 м – 7.58,9; 5000 м – 13.53,47. В отсутствие стартов онлайн-забеги – это как глоток свежего воздуха. Без стартов больше морально тяжело, чем физически. Готовишься непонятно к чему, и как долго эта пандемия продлится никто не знает. Поэтому онлайн-забеги очень необходимы. Они дают тебе мотивацию и какой-то дополнительный эмоциональный подъём. Так что огромное спасибо ЭФКО и S10 за такие мероприятия, достойную конкуренцию и приятные призы. Ждём новых онлайн-стартов!»

Фото: Instagram / @serg_popov77

Третье место у Алексея Пагнуева из Ревды, Свердловская область:

«Спортом занимаюсь с детства, до 28 лет увлекался лыжными гонками, имею звание КМС. Потом перешёл в лёгкую атлетику. В классических гладких беговых дисциплинах пока без выдающихся успехов. В горном беге и трейлраннинге (лёгкая атлетика), а также в скайраннинге (альпинизм) у меня намного выше достижения. Я являюсь МС по лёгкой атлетике в горном беге. Тренер школы бега UralTrail.

Неоднократный Чемпион и призёр России по горному бегу. Трёхкратный победитель зимнего марафона имени Дутова. Призёр Чемпионата Мира по горному бегу 2012 в командном зачёте. У меня было 8 место на ЧЕ по скайраннингу и 12 место на ЧМ по скайраннингу.

Вполне возможно, что буду участвовать в следующих онлайн-забегах. Но пока не регистрировался. Пока нет официальных стартов для спортсменов очень важны подобные онлайн-соревнования, во многом создающие атмосферу соревнований и пробуждающие спортивный азарт, а также мотивацию».

Фото: Instagram / @pagnuev_run