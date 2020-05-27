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«Эфко» проводит бесплатные спортивные онлайн-тренировки

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© Фото: pixabay.com

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Крупнейшая агропромышленная компания России и Евразийского союза в инстаграме @s10run проводит тренировки для всех желающих.

Компания «Эфко» организует бесплатные онлайн-тренировки в инстаграме @s10run. Профессиональные тренеры каждый день в 18:00 для всех желающих проводят фитнес-упражнения, растяжку, комплекс ОФП и силовые упражнения.

25 и 26 мая прошли первые две тренировки. На одной из них Игорь Матей провёл силовую тренировку с использованием табурета. На другой онлайн-тренировке Ольга Тарантинова занималась упражнениями для ног.

Расписание следующих эфиров в инстаграме:

27 мая – Тренировка для рук и пресса

28 мая – Силовая тренировка

29 мая – Круговая тренировка

30 мая – Отдыхаем. Лекция Юрия Строфилова и Евгения Суборова

1 июня – Тренировка для рук и пресса

2 июня – Комплекс упражнений для профилактики травм

3 июня – Тренировка для ног

4 июня – Прыжковые и беговые упражнения дома

5 июня – Круговая тренировка

Серия эфиров с тренировками проводится в рамках подготовки к полумарафону «Эфко», который входит в серию Underground Challenge. В онлайн-забеге может принять участие любой желающий. Бежать можно из любой точки планеты, где разрешено бегать. Регистрация в соревнованиях – бесплатная.

Старт онлайн-пробега «Эфко» – 6 июня в 00:00, закрытие – 7 июня в 23:59 по московскому времени. Дистанция – 21,1 км. Стартовый и финишный протоколы формируются автоматически, вам нужно только выбрать удобное время и место для старта.

Подробные правила пробега и регистрация по ссылке https://s10.run/efko Это поможет избежать каких-либо ошибок с участием.

Самое главное: пока действуют ограничения из-за пандемии, необходимо соблюдать локальные и федеральные законодательные акты о запрете посещения общественных мест. Не бегайте в парках и других общественных местах, если это запрещено. Не собирайтесь группами, если это запрещено.

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