Трудолюбие, терпение и тренер: пять знаменитых легкоатлетов из Петербурга

Алексей Соколов

Российская лёгкая атлетика зародилась под Петербургом, когда в 1888 году в посёлке Тярлево группа энтузиастов начала устраивать пробеги. Они со временем переросли в традиционную гонку Пушкин – Петербург, протяжённостью 30 км. Это самый старый забег в стране, который считается культовым у жителей Северной столицы.

Рекордсменом по победам в этой дистанции является Алексей Соколов. Он родился в Ленинграде в 1979 году. За свою спортивную карьеру успел четыре раза стать чемпионом России в марафоне, восемь раз победить в пробеге Пушкин – Петербург и поучаствовать в Олимпийских играх 2008 года.

Алексей начал карьеру с горного бега – в составе юниорской сборной представлял Россию на Кубке мира в 1998 года. В федерации лёгкой атлетики Петербурга ему посоветовали сосредоточиться на олимпийских видах соревнований. Он стал занимать призовые места в чемпионатах России на 10 км. Потом выполнил норматив мастера спорта на полумарафоне. В 2002 году Алексей дебютировал на Чемпионате России со вторым местом на марафоне, а в следующем году получил звание мастера спорта международного класса (МСМК).

На данный момент Алексей Соколов является действующим обладателем рекорда России в марафоне. Он пробежал трассу в Дублине в 2007 году за 2:09.07. Предыдущий рекорд 2:09.16 принадлежал его тренеру – Леониду Швецову. После завершения профессиональной карьеры Алексей тоже стал тренером, растит дочь.

Фото: andreydumchev.ru

Наталья Антюх

До недавнего времени руководила спортивной жизнью Петербурга. Наталья родилась в 1981 году в Ленинграде и с детства разрывалась между спортом и музыкой. В 10 лет юная спортсменка стала заниматься у заслуженного тренера России Вадима Пинчука. В 1998 году победила в первых всемирных юношеских играх под эгидой МОК.

Дальше была Олимпиада в Афинах, где Наталья Антюх выиграла серебро и бронзу. Из-за травмы она пропустила игры в Пекине 2008 года, зато через четыре года взяла золото в Лондоне на дистанции 400 м с барьерами. Наталья также двукратная чемпионка мира в эстафете 4х400 м, трёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира в помещениях.

В 2017 году Наталья Антюх объявила о завершении карьеры. По словам спортсменки, она осталась в спорте после Лондона только с мыслями о Рио. Когда узнала, что Россию не допустили к Олимпиаде, в организме словно раз, и что-то отключилось. В январе 2019 года Наталью назначили председателем комитета по физической культуре и спорту Петербурга. Она занималась подготовкой к чемпионату Европы по футболу 2020 года, но в январе 2020 года покинула должность.

Фото: AFP

Татьяна Казанкина

Поддержкой ветеранов спорта и спонсорской помощью бывшим чемпионам в Петербурге занимается ещё одна знаменитая бегунья – Татьяна Казанкина с 1992 года является президентом Союза спортсменов Петербурга. После завершения профессиональной карьеры она преподавала в Ленинградском институте физической культуры им. Лесгафта, опубликовала около 20 научных работ.

Татьяна родилась в Саратовской области в 1951 году, начала заниматься спортом в 14 лет. Поступила в Ленинградский университет и окончательно перебралась в Северную столицу.

Здесь она стала участвовать в серьёзных соревнованиях. Не прошла отбор на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, поэтому стала тренироваться ещё усерднее. В Монреале-1976 Татьяна взяла золото на дистанции 800 м, установив мировой рекорд, а следом выиграла дистанцию 1500 м. Подобное случилось впервые на Олимпийских играх. Через четыре года в Москве во второй раз завоевала золотую медаль на 1500 м. А между олимпиадами успела родить дочь. Как говорит Татьяна Казанкина, её формула успеха – три «Т»: трудолюбие, терпение и тренер.

Фото: Scfoton.ru

Кирилл Цветков

Такую же формулу успеха можно применить к сверхмарафонцу Кириллу Цветкову. Он считается одним из самых известных бегунов на длинные дистанции. Кирилл ставит невероятные цели и затем преодолевает их.

Сейчас Кириллу Цветкову 36 лет, на его счету трёхнедельный забег вокруг Исландии на 1378 км, сверхмарафоны на 600-800 км по Швейцарии, Италии, Норвегии и Испании, заплыв на 140 км, пробег вокруг Азовского моря на 1280 км и другие вызовы природе и своему телу.

Кирилл является амбассадором благотворительных забегов Wings for Life World Run, собирающих десятки тысяч спортсменов; обладает рекордом Европы за пробег по Исландии; ведёт блог и снимает видео про бег.

Интервью: http://saint-petersburg.tilda.ws/page1943863.html

Фото: KirillTsvetkovBlog / Facebook

Александр Аксинин

Среди ветеранов советского спорта много тех, кто полностью ушёл из спорта. Но такое точно не скажешь про Александра Аксинина. Он родился в Ленинграде в 1954 году и с 15 лет активно занимался лёгкой атлетикой. Молодой спринтер стал трёхкратным чемпионом СССР и призёром многих европейских соревнований.

На олимпиаде-1976 в Монреале выиграл бронзу на эстафете 4×100 м, а на следующих Олимпийских играх в Москве на этой же дистанции завоевал золото. Мог бы побороться на следующих играх в Лос-Анджелесе, но партия бойкотировала соревнования.

После завершения спортивной карьеры Александр работал профессиональным тренером в клубе «Динамо», тренировал больше десяти будущих профессионалов. В 90-е стал директором стадиона «Динамо». В 2014 году участвовал в эстафете олимпийского огня. Сейчас Александру Аксинину почти 70 лет, но он до сих пор работает в «Динамо», развивает любительский спорт.

Номер 161 – Александр Аксинин. Фото: Getty Images