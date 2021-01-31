Дзюба вылечился от COVID-19 и тренируется с "Зенитом" в Дубае

Футбольный клуб «Зенит» тренируется в Дубае. К тренировкам присоединились футболисты Артем Дзюба и Андрей Лунев. Данная информация была предоставлена пресс-службой «Зенита».

Члены команды тренируются в комплексе «Над Аль-Шеба». Тренировки будут проходить до 12 февраля включительно, сине-бело-голубых также ждет несколько товарищеских матчей.

Ранее сообщалось о том, что тест на коронавирусную инфекцию Артема Дзюбы показал положительный результат. Заболевание коронавирусом не позволило футболисту войти в состав петербургского «Занита» на сбор в Дубае. В Объединенных Арабских Эмиратах футболисты осуществляют подготовку к следующему сезону.