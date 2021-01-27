Евро-2020 пройдет по ранее заготовленному плану

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, был отменен Чемпионат Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес проведение турнира на 2021 год. В этом году, по словам УЕФА, чемпионат пройдет по ранее утвержденному плану.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что изменений в списке, в который входит 12 городов, не планируется. Северная столица также входит в этот список.

«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — сообщил Александр Чеферин, президент организации.