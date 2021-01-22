Биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходил в итальянской коммуне Антхольц. Россиянин во время гонки не сделал ни одного промаха.

Давая интервью в эфире телеканала «Матч ТВ», Логинов не смог сдержать слез. После биатлонист прокомментировал, что эти эмоции связаны со смертью отца.

«Мне жаль, что папа не увидел моей победы. Это была бы и его радость», — заявил спортсмен.

После стало известно, что папа биатлониста ушел из жизни в начале января этого года.