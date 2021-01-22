23 января в Ленобласти откроется новая лыжная база «Лыжбург»

В субботу, 23 января, в Ленинградской области состоится открытие новой лыжной базы «Добро пожаловать в Лыжбург». Открытие состоится в городе Волхов.

Известно, что соревнования по лыжным гонкам приурочили к открытию базы. По этому поводу также состоится и любительский забег и «Городские зимние игры». Об этом сообщает пресс-служба Волховской администрации.

Лыжная база построена в современном стиле по типу скандинавского шале. Внутри оборудованы тренерские кабинеты, раздевалки, а также зона проката снаряжения.