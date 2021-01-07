Главный тренер сборной России прокомментировал итоги МЧМ

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной Российской Федерации с МЧМ-2021, по приезде в страну в аэропорту Шереметьево дал ответы на вопросы по поводу результатов молодежного чемпионата мира, который проходил в Канаде.

По словам главного тренера Игоря Ларионова, источниками поражения молодёжной сборной, из-за которых она вернулась домой с отсутствием медалей, необходимо анализировать при детальном разборе.

"Да, не получилось взять медали, но мы ехали не просто за медалями, хотели взять золото. Это поражение — урок, оно должно сделать игроков сильнее… Молодежный хоккей непредсказуем. Ребята должны были забивать шайбы, но они не шли в ворота. Ребята отработали" - цитирует Игоря Ларионова Федерация хоккея России.