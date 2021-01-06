Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча МЧМ

Во время молодежного чемпионата мира (МЧМ) подключенный к прямому эфиру через камеру финский болельщик показал плакат, на котором было написано уничижительное финское прозвище, используемое по отношению к русским - «Рюсся».

Фото с плакатом он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Напомним, матч в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» закончился поражением для сборной России. Счет – 4:1 в пользу Финляндии.

Сборная России впервые за всю историю потерпела поражение в МЧМ в матче за третье место. Ранее Россия одержала восемь побед. Без медалей российские спортсмены остались второй раз за 10 лет.