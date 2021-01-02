Трое боксеров из Санкт-Петербурга участвуют в турнире в Сочи

Сегодня, в субботу, 2 января, в Сочи стартует новогодний турнир по боксу. Среди лучших боксеров страны трое жителей Санкт-Петербурга: Дмитрий Кружков, Андрей Маик и Никита Кузьмин. Все трое спортсменов являются участниками команды действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола, также жителя Петербурга. Всего на турнир заявлены 40 спортсменов из 15 регионов России, без учета запасных. География участников – от Калининграда до Нижневартовска. Наставниками команд стали знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский.

Каждая команда проводит по одному матчу в день — пять боев по четыре раунда. Победа дает 2 очка, поражение – 1. По итогам кругового турнира определяются две лучших команды, которые участвуют в финале 8 января. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.



Сегодня, 2 января, зрителей ждут поединки между командами Ибрагимова и Гассиева. Вести прямые трансляции из арены «WOW ARENA» в Красной Поляне будут известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.