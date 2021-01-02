Российская молодежка сыграет с Германией в четвертьфинале ЧМ по хоккею

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею в субботу, 2 января, молодежная сборная России сыграет с командой Германии. Игра пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в канадском городе Эдмонтон. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

По итогам группового этапа, сборная Германии заняла третье место в группе А. Россияне стали вторыми в группе В, проиграв команде США.

Кроме того, в этот же день состоится еще одна игра между сборными Финляндии и Швеции. Игра состоится также в Эдмонтоне на арене «Роджерс плейс».

Победившая команда в матче России и Германии, встретится в полуфинале с парой Канада и Чехия.