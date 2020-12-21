"Лыжные стрелы" запустят с 17 января

Фанаты и приверженцы зимних спортивных мероприятий узнали день, когда начнут отправлять бесплатные пригородные поездов "Лыжные стрелы". В пресс-службе комитета по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга сообщили информацию.

Сезон 2021 года начнётся в январе 17 числа, завершение сезона планируется на март 20 числа. В комитете также добавили, что если эпидемиологическая ситуация будет на должном уровне, а также погодные условия, то поезда для лыжников будут ездить в следующие дни:

-январь: 17, 23, 31

-февраль: 14, 20, 28

-март: 6, 14, 20

Поезда будут стартовать своё отправление с Финляндского вокзала в Орехово, а также с Московского вокзала до станции Шапки. Билеты на "Лыжные стрелы" можно будет получить в администрациях районов Питера, а именно: в отделах физической культуры и спорта.