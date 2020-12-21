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В топ-10 футболистов РПЛ вошли два игрока "Зенита"

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© Фото: pixabay.com

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Дзюба занял 5 место.

Итоги голосования за титул "Лучший футболист" были объявлены. Голосование проводит издание "Спорт-Экспресс". В список лучших попали два игрока из питерского "Зенита".

По результатам прошлых голосований, которые были в 2018 и 2019 годах, лучшим в России признали Артема Дзюбу. На сегодняшний день Дзюба остановился лишь на пятой позиции рейтинга. Его атакующий коллега в команде "Зенита" Сердар Азмун занял седьмую строчку рейтинга в топе лучших.

На первой позиции расположился Никола Влашич, он, по мнению голосовавших, оказался самым лучшим из всех. Влашич является игроком ЦСКА. Второе место досталось Алексею Миранчуку, футболист выступает за клуб "Аталанта", ранее он бы игроком "Локомотива". И почётное третье место было отдано Роману Зобнину, он играет в "Спартаке" на позиции полузащитника. Четвёртое место было отдано Матвею Сафонову, игроку "Краснодара". Он занимает позицию голкипера.

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