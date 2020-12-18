Фанаты "Спартака" и "Зенита", устроившие драку, не смогут посещать матчи 2 года

Суд запретил четырём фанатам посещать футбольные матчи два года.

Сегодня, в пятницу, 18 декабря в пресс-службе сообщили, что Петроградский районный суд принял на рассмотрение материалы дел по факту административных правонарушений в отношении девяти болельщиков "Сапартака" и "Зенит".

По материалам дела, фанаты в среду, 16 декабря устроили драку на "Газпром Арене", где проходил футбольный матч "Зенит" – "Спартак".

Пятерых болельщиков не коснулась административная ответственность, так как в их делах отсутствовали составы преступлений, одному из участников драки достался арест двое суток,а также запрет на посещение спортивных матчей сроком на год. Других троих участников драки тоже задержали и арестовали на срок до 10 суток, также прилагался запрет на два года на посещение матчей.