Губерниев съест ботинок, если биатлонисты России не возьмут ни одной медали за 50 гонок

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если российские биатлонисты не смогут взять ни одной медали, проведя 50 гонок.

Он сообщил в прямом эфире спортивного телеканала "Матч ТВ", чтобы российской сборной по биатлону "покорились новые горизонты", Дмитрий Губерниев при условии отсутствия медалей съедает в прямом эфире телеканала ботинок, как в фильме "Золотая лихорадка".

Однажды российские биатлонисты уже подвели комментатора, когда Губерниев обещал съесть перчатку. Но, когда российская сборная установили новый антирекод, которые составил 31 гонку без медалей, он просто пожевал перчатку в прямом эфире, но не проглотил.