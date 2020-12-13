Проигрыш биатлонисток вынудил Губерниева съесть перчатку в прямом эфире

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, сдержал слово. Дело в том, что 11 декабря он обещал прожевать перчатку в случае проигрыша наших биатлонисток. То есть, если женская сборная России по биатлону не займет первое, второе или третье место в эстафете 4 по 6 километров.

Накануне состоялся очередной этап Кубка мира, где наши спортсменки заняли лишь 9 место. Эстафета прошла в Австрии.

«Это не перчатка, а моя большая варежка. Я ее буду есть в прямом эфире», — пояснил Дмитрий в прямом эфире «Матч ТВ».

Несколько минут комментатор жевал варежку, причем он подметил, что кетчуп и майонез ему не понадобятся. Данным действием Дмитрий Губерниев хотел отвлечь внимание от проигрыша сборной, ведь в женском российском биатлоне появился антирекорд. У национальной команды насчитывается 30 гонок подряд без наград.