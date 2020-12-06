Баскетбольный матч «Зенита» и УНИКС пройдет без зрителей

Сегодня, 6 декабря , в Санкт-Петербурге состоится баскетбольный матч между «Зенитом» и УНИКС. Однако матч состоится без участия зрителей из-за ведения в городе новых ограничений.

Согласно новому постановлению Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» в городе запрещается посещение спортивных и массовых мероприятий.

Однако, чуть ранее, губернатор Петербурга Александр Беглов дал принять решение о проведение матчей с болельщиками более 50 человек региональному управлению.

Всем болельщикам, кто покупал билеты на игру, вернут деньги.