На предстоящий матч с «Уралом» Дзюба вновь выйдет в капитанской повязке

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» примет на своем поле екатеринбургский «Урал». Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.

Несмотря на общественный скандал вокруг Артема Дзюба, связанный с его интимным видео в сети, футболист выйдет на предстоящий домашний матч снова в капитанской повязке.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице и набрав 32 очка за 16 матчей. «Урал» находится на 11 строчке в таблице набрав по сумме 16 матчей всего 19 очков.

При успешной победе сине-бело-голубых, они смогут возглавить турнирную таблицу, обойдя московский «Спартак», который набрал 35 очков за 17 матчей.