"Зенит" проведёт матч против "Урала" 5 декабря

Питерская футбольная команда "Зенит" сыграет очередную игру в рамках российской футбольной Премьер-Лиги против "Урала" из Екатеринбурга. Матч будет проходить сегодня, в субботу, 5 декабря.



Игровой матч состоится в городе Санкт-Петербург на стадионе "Газпром Арена" в 7 часов вечера по московскому времени. Два футбольных клуба проведут матч с в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.

На сегодняшний день именно "Зенит" находится на первой строчке в турнирной таблице занимает, у футбольного клуба 32 очка, даже несмотря на результат в прошлом матче, в котором по итогу оказалась ничья. "Урал", в свою очередь, занимает 11 строчку, имея в арсенале 19 очков. Прошлый матч футбольные игроки "Урала" провели на домашней арене, выиграв команду "Сочи".

Из-за коронавирусных ограничений фанаты футбольного луба "Зенит" смогут заполнить один сектор стадиона.