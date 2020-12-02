Вице-губернатор Петербурга рассчитывает на проведение матчей Чемпионата Европы со зрителями

Владимир Кириллов, заместитель губернатора Санкт-Петербурга, рассчитывает на то, что матчи Чемпионата Европы по футболу пройдут со зрителями.

Окончательное решение по поводу проведения матчей международного турнира будет принято в марте 2021 года. Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что готовится 3 сценария проведения матчей: без зрителей, со зрителями и смешанный формат.

Проведение матчей запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербург, Мюнхен, Рим, Баку, Лондон, Дублин, Бухарест, Глазго, Бильбао, Копенгаген, Амстердам и Будапешт. В Северной столице пройдут 3 матча группового этапа, а также один и четвертьфиналов.