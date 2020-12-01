Из-за ситуации в Ледовом дворце «СКА» не знает где проводить домашние матчи

После нашумевшего концерта Басты в Ледовом дворце, в Санкт-Петербурге приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Напомним, что 27 и 28 ноября Баста провел два концерта в Ледовом дворце, после которого пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте не соблюдали противоэпидемиологические меры.

После многих заявлений и проверок Роспотребнадзор решил закрыть арену. После закрытия хоккейный клуб «СКА» не знает, где проводить свои матчи, так как они остались без льда.

Предполагается, что домашние матчи петербургского хоккейного клуба перенесут на арену «Юбилейный».