«СКА» в гостях обыграл «Салават Юлаев»

В рамках регионального чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский «СКА» провел игру с уфимской хоккейной командой «Салават Юлаев». Игра состоялась 28 ноября и закончилась победой «СКА» со счетом 3:2.

Игра была очень напряженной. Сначала «Салават Юлаев» быстро открыл счет на 3-й минуте. Шайбу забросил Маркус Гранлунд с голевой передачи Сакари Маннинена и Теему Хартикайнена. Затем уфимская команда забила вторую шайбу на 18 минуте. В этот раз отличился Родион Амиров с передачи Михаила Воробьева.

«СКА» смогли отыграться и забили по одной шайбе во втором и третьем периодах, сравняв при этом счет. Отличились Антон Бурдасов и финн Йоонас Кемппайнен.

Однако овертайма было не достаточно для определения победителя встречи и команды перешли к серии послематчевых буллитов, где «СКА» успешно обыграл хозяев.

На данный момент «СКА» занимает второе место, имея 43 очка после 31-го матча. Лидирует в турнирной таблице «ЦСКА» набрав 51 очко в 32-х матчах.