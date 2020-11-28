Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

В матче в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом», который прошел 28 ноября в Туле, капитан петербургской команды Артем Дзюба получил травму.

Встреча закончилась ничьей. Ни одна из команд не забила гол. Матч закончился со счетом 0:0.

На 90-й минуте капитан «Зенита» покинул поле и держался за пах. Подробной информации о данной травме пока не имеется. На замену Дзюбе на поле вышел Даниил Шамкин.

В настоящий момент «Зенит» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку, которую у него забрали после интимного видео с его участием