В Приморской район Петербурга почти достроли каток

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершается масштабное строительство нового катка, начавшееся 6 лет назад, в 2014 году. Сегодня, в субботу, 28 ноября, губернатор Александр Беглов проверил ход работ и сообщил, что все выполнено на 90%.

За время строительства каток сменил трех подрядчиков: контракты расторгались из-за срыва сроков строительства. Летом 2020 года завершение работ власти взяли под свой контроль и заключили договор с компанией «Норд-Строй».

По словам губернатора, сейчас на объекте обустраивают внутренние инженерные сети, проводят отделочные работы и производят монтаж ледового оборудования. Трибуны смогут разместить до 250 зрителей, кроме ледовой арены внутри есть медицинский кабинет и другие необходимые помещения. На катке планируется проводить занятия и соревнования по фигурному катанию и хоккею, проводить массовые катания для горожан. Сдача в эксплуатацию предполагается незадолго до нового года.