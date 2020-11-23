Бежать – значит жить

Бег становится все более популярным видом спорта: в городе часто можно увидеть беговые дорожки со специальным покрытием (которое, в отличии от асфальта, не нагружает мышцы), а кроссовки для бега разлетаются как горячие пирожки.

Стоит отметить, что бегом интересуется как молодые, так и взрослые. Согласно исследованию The State of Running 2019, проведенному компанией RunRepeat и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, средний возраст любителей бегать в 2018 году составил примерно 39 лет. Авторы исследования объясняют это тем, что многие люди приобщаются к такому времяпрепровождению позже, а «карьера бегуна» (в том числе и благодаря правильной подготовке, а также большому количеству полезных гаджетов) сейчас длится гораздо дольше.

Способ заботы о себе

Долгое время бегунам-любителям не давали покоя олимпийский девиз «Быстрее. Выше. Сильнее» и рекорды, которые устанавливали профессионалы (чего стоят достижения одного только Усэйна Болта!). Но тренеры и авторы текстов на тематических ресурсах настаивали: совершенно необязательно бежать быстрее всех, чтобы получить пользу от бега. И, кажется, поклонники активного образа жизни наконец прислушались: по результатам вышеупомянутого исследования «люди стали бегать медленно как никогда». По сравнению с 1986 годом аналогичные дистанции сейчас бегуны преодолевают на 23% медленнее.

А торопиться же действительно некуда! Удивительно, но многие исследователи утверждают, что бег оказывает комплексное положительное влияние на организм, а также способен продлевать жизнь. Попробуем разобраться более детально:

Бег помогает поддерживать оптимальный для человека вес

И, тем самым, уберегать его сердце от дополнительных нагрузок. Интересно, что калории сжигаются не только во время самой пробежки, но и спустя некоторое время после нее. Происходит это из-за дополнительного потребления организмом кислорода впоследствии физической нагрузки.

Ноги устают, но коленные и другие суставы укрепляются

Несмотря на то, что некоторые врачи говорят об обратном эффекте, бег очень даже полезен для коленных суставов. Более того, регулярные пробежки предупреждают риск такого неприятного заболевания, как остеоартрит.

Бег делает людей счастливее

Узнать, что такое та самая «приятная усталость» можно именно после пробежки. Во-первых, настроение повышается из-за выработки в организме дофаминов и эндорфинов – так называемых «гормонов радости и счастья». А во-вторых, бег – это отличная возможность переключиться и ненадолго отвлечься от будничных забот. Именно поэтому многие психологи рекомендуют пациентам выходить на пробежки в качестве одного из способов (но, разумеется, не единственного) лечения депрессии и повышенной тревожности. И, конечно, любому человеку приятно следить за своими достижениями – особенно когда есть прогресс. За фиксацию всех необходимых данных отвечают современные гаджеты: фитнес-браслеты, кардиодатчики, кроссовки с «умными» стельками или подошвами или смарт-часы. К примеру, модель OPPO Watch 46mm включает в себя не только функции мониторинга здоровья и специальный трекер физической активности, но также имеет более 90 персональных режимов тренировки. Благодаря встроенным сенсорам новинка способна отслеживать широкий набор показателей физической активности пользователя. В частности, могут фиксироваться изменения сердечного ритма и регистрироваться электрокардиограмма (ЭКГ). Гаджет также позволяет отслеживать качество сна, что также очень важно для здоровья человека.

Ты бежишь не один

Продолжая тему «помощников» для бегунов нельзя не упомянуть смартфоны и популярные спортивные приложения. Попробуем угадать: если вы относитесь к числу тех людей, которых можно увидеть на утренней пробежке, наверняка в вашем смартфоне есть одно из этих приложений:

Strava – трекер активности с функцией записи ваших тренировок;

трекер активности с функцией записи ваших тренировок; Couch to 5 K – приложение для начинающих бегунов, которое формирует программу тренировок с постепенным увеличением нагрузок;

– приложение для начинающих бегунов, которое формирует программу тренировок с постепенным увеличением нагрузок; Nike Run Club – какую разминку выполнить перед пробежкой, как правильно дышать, чтобы не устать слишком быстро и несколько мотивационных реплик – все это для приложения записали заслуженные тренеры Nike;

– какую разминку выполнить перед пробежкой, как правильно дышать, чтобы не устать слишком быстро и несколько мотивационных реплик – все это для приложения записали заслуженные тренеры Nike; Adidas Running – приложение, которое позволяет отслеживать тренировки при помощи GPS и наблюдать за изменением параметров онлайн;

– приложение, которое позволяет отслеживать тренировки при помощи GPS и наблюдать за изменением параметров онлайн; MyFitnessPal – удобный счетчик калорий для тех, кто решил всерьез заняться и своим питанием.

Большинство этих приложений объединяет и еще одна важная функция – возможность поделиться своими результатами с друзьями и, соответственно, понаблюдать за их достижениями. Такие программы некоторые бегуны даже называют «спортивными социальными сетями». Это очень удобно: скачивая приложение, ты не просто делаешь занятия бегом более систематизированными, но также открываешь дверь в спортивное комьюнити, где всегда можешь получить поддержку, совет и дополнительную мотивацию. Тем более бегом интересуются люди из совершенно разных сфер: танцоры, фигуристы, легкоатлеты и те, чья профессиональная деятельность со спортом не связана. К слову, поддерживает любителей бега, игровых видов спорта и приверженцев активного образа жизни в целом и компания OPPO, которая регулярно устраивает различные спортивные коллаборации: к примеру, масштабный TikTok-челлендж совместно с испанским футбольным клубом «Барселона», в котором поклонники команды могли поделиться любимыми моментами матчей и историями сине-гранатовых, а также сотрудничество с Ролан Гаррос – компания презентовала фотографии, снятые на камеры смартфонов Find X2 Pro, а также организовала 5G-видеоконференцию, на которой директор турнира смог пообщаться с юными теннисистами со всего мира.

Но «вернемся» на беговую дорожку. Для того, чтобы выйти на связь прямо во время тренировки, любому бегуну необходим умный гаджет – проще говоря, смартфон. Но, разумеется, уже на отметке «старт» возникнет важный вопрос: куда же этот смартфон положить? Самый очевидный вариант – карманы – никто не отменял, но технологии не стоят на месте: спрятать телефон можно в специальную сумку (поясную или ту, которая надевается через плечо), беговой рюкзак, наручный чехол или нарукавник с карманом. В любом случае, бежать гораздо приятнее, когда смартфон весит не слишком много: так, модель OPPO Reno4 Lite идеально подойдет для занятий спортом. Толщина корпуса составляет 7,48 мм. Ее легко и удобно брать с собой, а еще с помощью этого смартфона вы сможете поделиться с друзьями не только преодоленной дистанцией, но и забавным селфи с пробежки. Смартфон оснащен двумя объективами фронтальной камеры: основной модуль 16 Мп и 2 Мп - сенсор глубины. Даже в вечернее время можно делать четкие снимки и видео с помощью режима ночного портрета.

Приятно видеть, что сейчас многие знаменитости и популярные бренды поддерживают стремление людей заниматься спортом. Компания OPPO принимает активное участие в крупных проектах, поддерживая молодежные движения и мотивируя российских пользователей на новые свершения. Совсем недавно бренд продолжил свое сотрудничество с крупным проектом «Танцы» на ТНТ. Главными вдохновителями и инициаторами подхода к рассказу об устройствах OPPO стали сами участники — яркие, талантливые, они как никто понимают, что инновации без креативных идей и творческого подхода невозможны.

Бегайте в свое удовольствие и организм скажет вам спасибо!