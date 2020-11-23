Медведев выиграл в финале турнира АТР

Nevasport.ru сообщает, что российский теннисист одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в матче Итогового турнира АТР в городе Лондон.

Встреча теннисистов продолжалась два часа и 43 минуты, в итоге счёт по сетам составил 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Во всех трёх сетах Медведев выиграл Автрийца. За время Матча Даниил Медведев произвёл 12 подач навылет, сообщает Неваспорт, сделал три ошибки на подаче, а также реализовал один брейк-поинт из девяти. Что касается его соперника, австрийца Доминика Тима, то представитель Австрии совершил шесть эйсов, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать один брейк из четырёх.

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере одержал победу на Итоговом турнире АТР.