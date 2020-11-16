Евгения Медведева пропустит этап Гран-при в столице

Как сообщает NEVASPORT, известная российская фигуристка Евгения Медведева официально не примет участия в этапе Гран-при в столице.

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках, выступил источником данной информации. Горшков говорит о том, что двукратная чемпионка на данный момент ещё восстанавливается, поэтому участия, соответственно, не примет в этапе Гран-при в Москве.

Ранее стало известно, что Евгении Медведевой пришлось вынужденно прервать тренировки. Фигуристка проходила обследования в клинике спинальной нейрохирургии, где у Евгении врачи диагностировали в позвоночнике защемление нерва.

Ожидается, что этап Гран-при должен состояться с 20 по 22 числа ноября. В соревновании примет участие 11 фигуристок в категории одиночное катание.