Аршавин прокомментировал предстоящий матч сборной России с Турцией

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал предстоящей матч сборной России со сборной Турции, который пройдет в рамках турнира Лига наций.

Экс-зенитовец считает сборную Турции фаворитом в предстоящей игре. Также Аршавин отметил, что игра для российской сборной будет очень сложной.

«Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече», — рассказал бывший игрок сборной России.

Также Андрей Аршавин отметил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, которого ждет дебют в предстоящем матче за сборную.