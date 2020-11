Женская ФК «Зенит» 15 ноября сыграет последний домашний матч в сезоне

В воскресенье, 15 ноября, женская футбольная команда «Зенит» проведет свой последний домашний матч в этом сезоне.

Матч пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге против команды «Енисей». Игра начнется в 19:30 по МСК.

Игру посетят футболистки из женской сборной по футболу Специальной Олимпиады из Петербурга.

Также на матч все игроки выйдут на поле в футболках в поддержку акции «Keep up with the girls», которая пройдет в рамках международного проекта «Special Olympics», посвященный вовлечению женщин в футбол независимо от интеллектуальных и физических возможностей.

На данный момент женская ФК «Зенит» занимает 6 место в таблице сезона, имея на своем счету 11 очков. «Енисей» находится на 7-ом месте, имея 9 очков.