Томаш Губочан оценил работу Аршавина и Быстрова в качестве комментаторов

Словак Томаш Губочан, бывший футболист «Зенита», признался, что до сих пор следит за эфирами Аршавина и Быстрова. На данный момент оба этих футболистов выступают в качестве экспертов на «Матч ТВ».

«У них что там, своя программа? Наблюдал за Володей на «Матч ТВ», — заявил словацкий футболист. Также Губочан отметил, что его бывшие партнеры по команде неплохо справляются со своей работой. Однако сам футболист видел только несколько эфиров с участием его бывших одноклубников.

Сейчас словак выступает за кипрскую «Омонию», занимая позицию защитника. На этой неделе Томаш Губочан вывел сборную Словакии на чемпионат Европы, выбив при этом Северную Ирландию.