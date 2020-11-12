Комментатор Орлов считает, что фанаты «Краснодара» могли слить видео с Дзюбой

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов озвучил свое мнение на счет выложенного в сеть интимного видео с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой. Комментатор считает, что это связано с футбольным матчем «Зенита» с «Краснодаром».

Орлов считает, что ролик выложили перед матчей не случайно.

«Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос – почему он попал в Сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», — заявил комментатор.

Геннадий Орлов не видит Артема Дзюбу виноватым в этой ситуации. Поэтому комментатор считает, что футболист не должен нести никакой ответственности.