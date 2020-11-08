Молодежка баскетбольного «Зенита» обыграла «Химки-2»

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, молодежная сборная баскетбольного клуба «Зенит» одержала победу в матче регулярного чемпионата с командой подмосковных «Химок-2». Игра проходила на поле Баскетбольного центра «Химки» в 15:30 по московскому времени. Итоговый счет матча составил 74:63. Эта победа стала пятой по счету для «Зенита-м» в молодежном чемпионате «Единая молодёжная Лига ВТБ».

В сегодняшней игре особо отличились Константин Шевчук, принесший команде 21 очко, выполнивший шесть подборов и шесть передач, а также Иван Белоусов (12 очков, три подбора) и Семен Красильщиков (12 очков, шесть подборов, два ассиста и перехват).