Экс-капитан «Зенита» заболел коронавирусом

Бранислав Иванович, в прошлом капитан команды «Зенит», а ныне защитник ФК «Вест Бромвич» получил положительный результат теста на коронавирус. Играя за «Зенит», Иванович выходил на поле 125 раз и принес команде 12 голов. На правах свободного агента футболист стал выступать только в сентябре 2020 года.

В пресс-службе клуба рассказали, что спортсмен должен был принять участие в 8-м туре чемпионата Англии, в матче против «Тоттенхэма», но теперь вынужден соблюдать режим самоизоляции. Напоминаем, что также в английском клубе «Вест Бромвич Альбион» заболел нападающий Матеус Перейра и главный тренер Славен Билич.