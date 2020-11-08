«Зенит» на своей странице в Instagram закрыл комментарии

У нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы может испортиться репутация из-за скандального видео опубликованного 7 ноября, где футболист занимается самоудовлетворением.

В связи с этим инцидентом менеджеры страницы «Зенита» в Instagram приняли решение закрыть комментарии под всеми постами команды. Такое решение приняли из-за частого заявления болельщиков в комментариях о данном инциденте.

Уже многие интернет-пользователи придумали огромное количество мемов в сети по поводу данного видео спортсмена.

Ранее Артем Дзюба принял решение и смене своего имиджа. Он решил отрастить усы. Фотографию футболиста опубликовал барбер на своей странице в Instagram.