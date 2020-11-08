8 ноября «Зенит» проведет домашний матч с «Краснодаром»

В воскресенье, 8 ноября, футбольная команда из Санкт-Петербурга «Зенит» будет играть у себя на домашнем стадионе матч против «Краснодара» на «Газпром Арена».

Матч пройдет в рамках 14 тура Тинькофф Российская Премьер-Лига и начнется в 19 часов по Московскому времени.

На данный момент команда сине-бело-голубых занимает третью строчку в турнирной таблице. По сумме 13 матчей они набрали 27 очков. Краснодарская команда на данный момент находится на 10-м месте в таблице и по сумме 13 матчей набрала 18 очков.

В настоящий момент в Российской Премьер-Лиге лидирующие места занимают «ЦСКА» и «Спартак», набрав одинаковое количество очков. Однако «армейцы» находятся на первой строчке по разнице голов, но у «Спартака» есть еще один матч в запасе.