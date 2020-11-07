«Зенит-2» выйграл в последнем домашнем матче

Сегодня, в субботу, 7 ноября, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге между «Зенитом-2» и петербургской «Звездой» прошел матч 15-го тура Олимп-ПФЛ. Последний домашний матч 2020 года закончился победой «Зенита-2» со счетом 4:2.

Нападающий Станислав Крапухин забил во время игры 2 гола, еще по одному очку обеспечили команде нападающие Александр Еловских и Никита Симдянкин. В команде «Звезды» отличились полузащитники Сергей Ильин и Александр Мельников.

Напоминаем, что 12 ноября у «Зенита-2» запланирован выездной матч с «Читой». До этого матч матч Лиги чемпионов между основной командой «Зенита» и «Лацио» закончился ничьей.