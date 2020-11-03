Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле заболел коронавирусом

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле, член римского клуба «Лацио» и его лучший бомбардир, не сможет принять участие в матче с «Зенитом», который состоится в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что игру в среду, 4 ноября пропустят и другие футболисты. Помимо Чиро Иммобиле, в матче не смогут участвовать вратарь Томас Стракоша, а также полузащитник Лука Лейва. Причиной того, что футболисты вынуждены пропустить игру, стало их заражение коронавирусной инфекцией. Тесты на коронавирус у всех троих спортсменов показали положительный результат.

Напомним, матч футбольных клубов «Зенит» и «Лацио» состоится 4 ноября в Северной столице. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».