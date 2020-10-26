Благодаря хоккеисту появился новый благотворительный фонд

Артемий Панарин, хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс», также выступающий с 2013 по 2015 год в петербургской хоккейной команде СКА, зарегистрировал свой собственный благотворительный фонд в Санкт-Петербурге.

Фонд Панарина был зарегистрирован 23 октября этого года в Петербурге, который так и назвали — «Благотворительный фонд Артемия Панарина». Сам Артемий Панарин выступает в своем фонде в качестве президента.

Идеи по поводу создания фонда возникли у Артемия еще осенью 2019 года. На инстаграмм-страничке Artemiy Panarin Fund говорилось, что хоккеист собирается открывать благотворительный фонд. Однако зарегистрировал он его только сейчас.