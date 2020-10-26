"Зенит" может пригласить Маурисио Почеттино в качестве тренера

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может стать новым наставником петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает портал Nevasport со ссылкой на источник.
В данный момент петербуржцы ведут переговоры с тренером. По данным источника, ФК "Зенит" готов предложить Почеттино заработную плату в размере 6,5 миллионов евро в год. При этом официальные представители клуба сообщают, что не рассматривают отставку текущего тренера команды, Сергея Семака, однако готовятся и к такому варианту развития событий. Российских тренеров на освободившееся место клуб приглашать не планирует.