"Зенит" может пригласить Маурисио Почеттино в качестве тренера

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В данный момент петербуржцы ведут переговоры с тренером. По данным источника, ФК "Зенит" готов предложить Почеттино заработную плату в размере 6,5 миллионов евро в год. При этом официальные представители клуба сообщают, что не рассматривают отставку текущего тренера команды, Сергея Семака, однако готовятся и к такому варианту развития событий. Российских тренеров на освободившееся место клуб приглашать не планирует.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может стать новым наставником петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает портал Nevasport со ссылкой на источник.

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