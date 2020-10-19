"Зенит" проведет матч без зрителей: в России снова запрещают посещать стадионы

В Московской области снова запретили посещение футбольных стадионов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки губернатор Московской области, Андрей Воробьев, заявил, что с 21 октября в регионе будет запрещено проводить массовые и спортивные мероприятия. Запрет будет действовать до 7 ноября.

1 ноября должен был состояться матч 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками". В связи с ограничениями матч пройдет без зрителей. РПЛ отметила, что находится в тесном контакте с органами государственной власти и готова незамедлительно приступить к исполнению ограничительных мер.