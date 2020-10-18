Андрей Рублев одержал победу в международном турнире по теннису

Встреча состоялась в воскресенье, 18 октября и продлилась 1 час 39 минут. В результате состоявшейся игры российский теннисист Андрей Рублев стал победителем международного турнира по теннису St. Petersburg Open-2020.

Счет в игре - 7:6 (7:5), 6:4 в пользу российского спортсмена. Во время Матча Рублевым было совершено семь подач на вылет, кроме того, теннисист совершил двойную ошибку, в то время как его хорватский соперник совершил четыре двойных ошибки. На счету Борна Чорича ни одного брейк-поинта.

Одержав победу в состоявшемся турнире, Андрей Рублев получил уже четвертый титул за сезон. Напомним, St. Petersburg Open-2020 стал первым международным турниром категории АТР-500 за всю историю отечественного тенниса.