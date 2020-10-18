"Зенит" обыграл "Ростов" в юношеской футбольной лиге

Футбольный клуб "Зенит" U-17 сыграл с Ростовом 18 октября, в воскресенье, в рамках шестого тура Юношеской футбольной лиги. Встреча, проходившая на поле "Ростова", завершилась победой петербуржцев.

"Зенит" открыл счет на первой минуте матча. Спустя несколько минут Артем Комаров, забивший первый матч, оформил дубль. Затем Валерий Мурзаков пробил штрафной и увеличил разрыв еще на очко. На 32-й минуте игроки "Ростова" отыграли один мяч, но во втором тайме Артем Касимов забил четвертый гол с пенальти. Встреча завершилась со счетом 1:4.

"Зенит" U-17 в результате победы вышел на первую строчку лиги, оторвавшись от ближайшего конкурента на пять очков. Сейчас у петербуржцев 28 очков.